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Рух – Чорноморець: онлайн-трансляція товариського матчу

Денис Шаховець — 9 липня 2025, 11:15
Рух – Чорноморець: онлайн-трансляція товариського матчу
ФК Рух

У розпалі літнє міжсезоння, і українські клуби активно готуються до нового сезону, проводячи контрольні поєдинки.

Уже 9 липня о 11:00 у Винниках на арені імені Богдана Маркевича зустрінуться львівський Рух і одеський Чорноморець.

Дивіться трансляцію товариського матчу, організовану пресслужбою Руха, у прямому етері на "Чемпіоні".

У новому сезоні Рух продовжить виступи в Українській Прем’єр-лізі, тоді як "моряки" після завершення минулого сезону опустилися до Першої ліги.

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