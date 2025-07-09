Рух – Чорноморець: онлайн-трансляція товариського матчу
ФК Рух
У розпалі літнє міжсезоння, і українські клуби активно готуються до нового сезону, проводячи контрольні поєдинки.
Уже 9 липня о 11:00 у Винниках на арені імені Богдана Маркевича зустрінуться львівський Рух і одеський Чорноморець.
Дивіться трансляцію товариського матчу, організовану пресслужбою Руха, у прямому етері на "Чемпіоні".
У новому сезоні Рух продовжить виступи в Українській Прем’єр-лізі, тоді як "моряки" після завершення минулого сезону опустилися до Першої ліги.