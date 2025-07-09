Велике досягнення, – Мареска прокоментував вихід Челсі у фінал клубного ЧС

Головний тренер Челсі Енцо Мареска висловився про перемогу команди над Флуміненсе, яка принесла путівку до фіналу Клубного чемпіонату світу.

Слова фахівця наводить BBC.

"Це велике досягнення. Загалом, ми дуже щасливі – потрапили до четвірки кращих в АПЛ, виграли Лігу конференцій, а тепер вийшли у фінал клубного ЧС.



Конкуренція у складі? Я дуже цьому радий. Чудово, що у нас є гравці, які здатні забивати. Жоау (Педро, – прим.) на це здатен, Ніколя Джексон – чудовий футболіст. Ми йдемо від гри до гри і зараз ми дуже сподіваємось виграти турнір", – розповів Мареска.