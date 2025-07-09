Велике досягнення, – Мареска прокоментував вихід Челсі у фінал клубного ЧС
Головний тренер Челсі Енцо Мареска висловився про перемогу команди над Флуміненсе, яка принесла путівку до фіналу Клубного чемпіонату світу.
Слова фахівця наводить BBC.
"Це велике досягнення. Загалом, ми дуже щасливі – потрапили до четвірки кращих в АПЛ, виграли Лігу конференцій, а тепер вийшли у фінал клубного ЧС.
Конкуренція у складі? Я дуже цьому радий. Чудово, що у нас є гравці, які здатні забивати. Жоау (Педро, – прим.) на це здатен, Ніколя Джексон – чудовий футболіст. Ми йдемо від гри до гри і зараз ми дуже сподіваємось виграти турнір", – розповів Мареска.
У фіналі Челсі зустрінеться з переможцем пари ПСЖ – Реал Мадрид, який визначиться вже сьогодні, 9 липня. Поєдинок відбудеться о 22:00 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп збирається відвідати фінал клубного чемпіонату світу.