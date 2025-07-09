Бідний назвав кількість загиблих спортсменів та тренерів внаслідок війни

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний назвав кількість загиблих спортсменів та тренерів внаслідок збройної агресії Росії.

Про це повідомила пресслужба відомства.

"П онад 600 спортсменів, тренерів і молодіжних працівників загинули, понад 760 спортивних об’єктів зруйновано або пошкоджено", – йдеться у повідомлення міністерства.

Також Бідний на зустрічі з Надзвичайним та Повноважним послом Японії Накагоме Масаши розповів про розвиток спортивної науки в Україні зазначивши, що цей напрямок є дуже важливим у контексті покращення результатів та допомоги атлетам у відновленні.

У зустрічі також взяли участь заступниця Міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції Вікторія Рясна, заступник Міністра молоді та спорту України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віталій Лавров та начальниця управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Наталія Радчук.

Раніше Бідний прокоментував можливий бойкот Україною Євро-2026 з футзалу.