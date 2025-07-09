Крісло його зіпсувало, – Захарова публічно поскаржилась на міністра Бідного

Віцепрезидентка Федерації гімнастики України Стелла Захарова висловила своє публічне незадоволення роботою Міністерства молоді та спорту Україна та його очільником Матвієм Бідним.

Про це функціонерка повідомила у своїх соцмережах.

" Для мене це шок. За свою кар’єру я працювала з багатьма міністрами, але щоб міністр повністю ігнорував прохання про зустріч, не хотів обговорювати важливі питання, що стосуються розвитку спорту – такого ще не було.

Це крик душі. Я бачу, як живе гімнастика сьогодні: як працюють наші тренери, як старається головний тренер жіночої збірної, як команда з молодих, талановитих людей – від нуля створює щось велике, згуртовано, з вірою у справу. Але що робить натомість міністерство?", – написала Захарова.

Також віцепрезидентка висловилась щодо організаційних питань у гімнастиці, якими вона незадоволена.

" Чемпіонати України — зриваються;

Виїзди на збори – зрив.

зрив. Тренер, який повернувся до України, не береться на ставку, не допускається до збірної;

Відверта маніпуляція: "Приберіть Захарову – тоді будемо фінансувати". На якій підставі?! За що "прибрати Захарову"? За те, що вона бореться за дисципліну, за порядок, за результати? Це боротьба не за себе – це боротьба за спорт, за гімнастику, за тих, хто ще залишився і вірить у майбутнє. Ми вже втратили 14 гімнастів і тренерів. Людей, які поїхали, бо тут їх зламали. А міністр не хоче навіть прийняти мене", – написала Захарова.

У підсумку, функціонерка публічну звинуватила Матвія Бідного в ігноруванні.

" Скільки ще триватиме це свавілля? Я з самого початку підтримувала міністра. Але, схоже, крісло зіпсувало його остаточно. Його слова досі в голові... Я питаю: "То мені стояти в черзі до вашого кабінету, щоб потрапити на прийом?" А він відповідає: "Стело Георгіївно, та що ви!" На цьому я ставлю крапку", – резюмувала Захарова.

Нагадаємо, на початку травня чоловіча збірна України хотіла бойкотувати чемпіонат Європи через усунення головного тренера команди Геннадія Сартинського, у якого був конфлікт із Захаровою.

Сам Сартинський вважає, що його відсторонили від чемпіонату Європи, бо він не піддається впливу з боку Федерації. Також він повідомив, що спроби Захарової прибрати його з посади тривають вже 2 роки.

Напередодні Стелла Захарова стала на захист Василя Ломаченка, який посварився у Facebook із відомими волонтерами.