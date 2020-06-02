У Києві відбудеться Літній чемпіонат Brands League

Джерело - Чемпіон.
У Києві відбудеться літній чемпіонат з футзалу під егідою Brands League серед аматорських команд Києва та Київської області.
Про це повідомляє Brandsleague.com.ua.
Участь у турнір зможуть взяти команди українських та іноземних компаній, фірм, організацій та клубів.
Турнір стартує 13/14 червня. Кожна команда-учасниця зіграє до 10 матчів.
Ігри відбуватимуться на АГРОМАТ Арені (вул. Академіка Булаховського, 2).
Учасникам змагань необхідно подати заявку до 10 червня і відправити її на е-mail: [email protected].
Нагадаємо, Продексім визнали переможцем української Екстраліги.