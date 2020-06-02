У Києві відбудеться Літній чемпіонат Brands League

Турнір розпочнеться 13/14 червня

Джерело - Чемпіон.

У Києві відбудеться літній чемпіонат з футзалу під егідою Brands League серед аматорських команд Києва та Київської області.

Про це повідомляє Brandsleague.com.ua.

Участь у турнір зможуть взяти команди українських та іноземних компаній, фірм, організацій та клубів.

Турнір стартує 13/14 червня. Кожна команда-учасниця зіграє до 10 матчів.

Ігри відбуватимуться на АГРОМАТ Арені (вул. Академіка Булаховського, 2).

Учасникам змагань необхідно подати заявку до 10 червня і відправити її на е-mail: [email protected].

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