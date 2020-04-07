UFC 249: оголосили список всіх боїв турніру

Джерело - Чемпіон.
UFC оголосив повний список учасників турніру UFC 249.
Про це повідомляється на офіційній сторінці у twitter.
Очолить турнір бій американців Тоні Фергюсона і Джастіна Гетжі, який замінить чемпіона Хабіба Нурмагомедова. Бійці посперечаються за тимчасовий пояс в легкій вазі.
Також відбудеться реванш між Джесікою Андраде і Роуз Намаюнас. У першому поєдинку, який відбувся в травні 2019 го, Андраде у другому раунді нокаутувала Намаюнас і стала чемпіонкою в найлегшій вазі.
Повний кард турніру UFC 249:
Джастін Гетжі - Тоні Фергюсон;
Джессіка Андраде і Роуз Намаюнас;
Грег Харді - Йорган Де Кастро;
Вісенте Луці - Ніко Прайс;
Джеремі Стівенс - Келвін Каттара;
Френсіс Нган - Жаірзіньо Розенструйк;
Юрая Холл - Жакар Соуза;
Олександр Ернандес - Омар Антоніо Моралес;
Марлон Віра - Рей Борг;
Майкл Джонсон - Хама Ворт;
Сіджара Юбенкс - Сара Морас;
Райан Спанн - Сем Алві.
THE WHOLE CARD 🤯— UFC (@ufc) April 7, 2020
See you on ESPN+ PPV. #UFC249 pic.twitter.com/J8jPBENMrs