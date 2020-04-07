 UFC 249: оголосили список всіх боїв турніру | ММА | Champion.com.ua
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UFC 249: оголосили список всіх боїв турніру

Сьогодні 10:10 356 0
Очолить турнір бій американців Тоні Фергюсона і Джастіна Гетжі
UFC 249: оголосили список всіх боїв турніру

Джерело - Чемпіон.

UFC оголосив повний список учасників турніру UFC 249.

Про це повідомляється на офіційній сторінці у twitter.

Очолить турнір бій американців Тоні Фергюсона і Джастіна Гетжі, який замінить чемпіона Хабіба Нурмагомедова. Бійці посперечаються за тимчасовий пояс в легкій вазі.

Також відбудеться реванш між Джесікою Андраде і Роуз Намаюнас. У першому поєдинку, який відбувся в травні 2019 го, Андраде у другому раунді нокаутувала Намаюнас і стала чемпіонкою в найлегшій вазі.

Повний кард турніру UFC 249:

Джастін Гетжі - Тоні Фергюсон;

Джессіка Андраде і Роуз Намаюнас;

Грег Харді - Йорган Де Кастро;

Вісенте Луці - Ніко Прайс;

Джеремі Стівенс - Келвін Каттара;

Френсіс Нган - Жаірзіньо Розенструйк;

Юрая Холл - Жакар Соуза;

Олександр Ернандес - Омар Антоніо Моралес;

Марлон Віра - Рей Борг;

Майкл Джонсон - Хама Ворт;

Сіджара Юбенкс - Сара Морас;

Райан Спанн - Сем Алві.

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