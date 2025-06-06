Оболонь оголосила про відставку Шищенка

Оболонь оголосила про звільнення Сергія Шищенка з посади головного тренера команди.

Про це повідомила пресслужба столичного колективу.

"ФК Оболонь офіційно повідомляє: за обопільною згодою сторін припинено співпрацю з головним тренером Сергієм Шищенком. Рішення вступає в дію з 16 червня 2025 року", – йдеться у повідомленні клубу.

Фахівець очолив "пивоварів" у вересні 2024 року і за цей час команда виграла 8 матчів, 10 разів програла та 7 поєдинків завершила внічию.

Оболонь подякувала Шищенку за роботу на чолі колективу та побажала успіхів у подальшій кар'єрі. Надалі обов'язки головного тренера виконуватиме Олександр Антоненко.

Сезон-2024/25 кияни завершили на 11 місці у турнірній таблиці УПЛ, набравши до свого активу 32 очки та уникнувши перехідних матчів.

Раніше повідомлялось, що Шищенко може очолити одного з лідерів Першої ліги.