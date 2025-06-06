Де ла Фуенте – про матч з Францією: Я по-справжньому насолоджувався видовищем

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте висловися про перемогу у півфіналі Ліги націй над Францією в матчі, якому команди забили 9 м'ячів на двох.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Я дуже радий цій перемозі. Мені подобаються такі ігри, страждання. Взагалі не розумію спорт без страждань.

Чудовий матч. Я насолоджувався кожною миттю протистояння. Дуже приємне видовище для будь-якого вболівальника, який любить футбол", – сказав де ла Фуенте.

Окрім того, тренер розповів, на чому базувався його вибір основного голкіпера.

"Будь-який воротар міг вийти в основному складі. Унаї Сімон – це завжди гарантія безпеки воріт, він унікально читає гру та заслуговує на своє місце", – резюмував іспанець.

Нагадаємо, що переможець цього матчу зустрінеться з Португалією у фіналі Ліги націй. Вчора, 4 червня, команда Роберто Мартінеса здобула вольову перемогу над Німеччиною (2:1).

Завдяки цій перемозі португальці перервали дві невдалі серії, які тривали понад 20 років.