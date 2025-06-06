Легенда Мілана залишив посаду головного тренера Хайдука

Легенда Мілана та збірної Італії Дженнаро Гаттузо більше не є головним тренером Хайдука.

Про це повідомила пресслужба хорватського колективу.

Разом із фахівцем, клуб залишили його помічники Луїджи Річчіо, Роберто Перроне, Бруно Домінічі та Діно Тендеріні.

Гаттузо очолив Хайдук влітку 2024 року і сезон команда завершила на третьому місці місцевого чемпіонату. Також клуб зі Спліту дійшов до чвертьфіналу Кубку Хорватії, де поступився Рієці 1:3.

Зазначимо, що взимку до Хайдука приєднався нападник Сандерленда Назарій Русин. За цей час українець зіграв 17 матчів (716 хвилин), в яких зміг відзначитись лише одним асистом.

Раніше повідомлялось, що Сандерленд готовий цього літа продати Русина.