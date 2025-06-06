Бій Сіренка проти Вайта зірвано – ЗМІ

Поєдинок українського надважковаговика Владислава Сіренка проти Ділліана Вайта не відбудеться.

Про це повідомила Tribuna.

Сам українець погодився провести бій у стислі терміни – подію було заплановано на 7 червня.

Річ у тому, що від поєдинку відмовилась британська сторона та зробила за тиждень до бою. Причини такого рішення команди Вайта не повідомляються.

Зазначимо, що раніше Френк Воррен повідомляв, що у боксера з'явилась можливість провести "великий бій" у серпні, тож проти Сіренка він навряд чи вийде в ринг.

Ділліан востаннє виходив у ринг наприкінці 2024 року, коли переміг Ебенезера Теттеха. Нагадаємо, його бій з Джо Джойсом скасували через травму пальця.

В останньому бою Владислав Сіренко у жовтні нокаутом переміг американця Брендона Кармака.

Раніше повідомлялось, що інший український боксер Василь Ломаченко оголосив про завершення кар'єри.