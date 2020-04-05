Мінспорту Білорусі: Ми не обговорювали питання організації бою Хабіб - Фергюсон

Джерело - sports.ru.
Не розглядалося питання проведення на території Білорусі поєдинок між чемпіоном UFC у легкій вазі Хабібом Нурмагомедова і Тоні Фергюсоном.
Про це повідомляє прес-служба Мінспорту.
Раніше виконавчий директор Федерації рукопашного бою і змішаних єдиноборств Білорусі Максим Корольков повідомив, що в UFC було відправлено офіційно пропозицію про організацію поєдинку Нурмагомедов - Фергюсон.
Нагадаємо, бій Хабіб - Фергюсон скасовано.
Раніше, Джастін Гетжі побажав зустрітися з Фергюсоном.