Мінспорту Білорусі: Ми не обговорювали питання організації бою Хабіб - Фергюсон

У Білорусі спростували поширену інформацію

Не розглядалося питання проведення на території Білорусі поєдинок між чемпіоном UFC у легкій вазі Хабібом Нурмагомедова і Тоні Фергюсоном.

Про це повідомляє прес-служба Мінспорту.

Раніше виконавчий директор Федерації рукопашного бою і змішаних єдиноборств Білорусі Максим Корольков повідомив, що в UFC було відправлено офіційно пропозицію про організацію поєдинку Нурмагомедов - Фергюсон.

Нагадаємо, бій Хабіб - Фергюсон скасовано.

Раніше, Джастін Гетжі побажав зустрітися з Фергюсоном.