 Мінспорту Білорусі: Ми не обговорювали питання організації бою Хабіб - Фергюсон | ММА | Champion.com.ua
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Мінспорту Білорусі: Ми не обговорювали питання організації бою Хабіб - Фергюсон

Сьогодні 20:25 272 0
У Білорусі спростували поширену інформацію
Мінспорту Білорусі: Ми не обговорювали питання організації бою Хабіб - Фергюсон
#Фергюсон, #Хабіб

Джерело - sports.ru.

Не розглядалося питання проведення на території Білорусі поєдинок між чемпіоном UFC у легкій вазі Хабібом Нурмагомедова і Тоні Фергюсоном.

Про це повідомляє прес-служба Мінспорту.

Раніше виконавчий директор Федерації рукопашного бою і змішаних єдиноборств Білорусі Максим Корольков повідомив, що в UFC було відправлено офіційно пропозицію про організацію поєдинку Нурмагомедов - Фергюсон.

Нагадаємо, бій Хабіб - Фергюсон скасовано.

Раніше, Джастін Гетжі побажав зустрітися з Фергюсоном.

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