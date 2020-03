Американець може замінити Хабіба у бою проти Фергюсона

Легковаговик UFC Джастін Гетжі може замінити чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмамедова у бою проти Тоні Фергюсона.

Про це повідомляє ESPN.

With Khabib Nurmagomedov unable to leave Russia due to travel restrictions, Tony Ferguson has been offered a fight at UFC 249 against top contender Justin Gaethje, sources tell @arielhelwani. pic.twitter.com/et4xH2CxrL