 Скандальна російська фігуристка відібралася на юніорський ЧС від України | Фігурне катання | Champion.com.ua
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Скандальна російська фігуристка відібралася на юніорський ЧС від України

Сьогодні 20:40 1211 0
Юна спортсменка зуміла виграти чемпіонат України серед юніорів
Скандальна російська фігуристка відібралася на юніорський ЧС від України
#Шабатова, #Росія

Джерело - iSport.ua.

Колишня російська фігуристка Анастасія Шаботова, яка нині виступає за Україну, зуміла виграти чемпіонат країни серед юніорів.

На останньому турнірі в Києві дівчина показала відмінні результати, набравши 178,99 бала. Так, 14-річна спортсменка відібралася на юніорський чемпіонат світу.

У грудні 2019 року Шаботова здивувала всіх, ставши переможницею дорослого чемпіонату України, отримавши за прокати 189,23 бала.

Варто відзначити, що Анастасія переїхала в Україну з-за скандалу на батьківщині. Дівчина заявила, що для стабільних виступів фігуристи беруть допінг.

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