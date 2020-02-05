Скандальна російська фігуристка відібралася на юніорський ЧС від України

Юна спортсменка зуміла виграти чемпіонат України серед юніорів

Колишня російська фігуристка Анастасія Шаботова, яка нині виступає за Україну, зуміла виграти чемпіонат країни серед юніорів.

На останньому турнірі в Києві дівчина показала відмінні результати, набравши 178,99 бала. Так, 14-річна спортсменка відібралася на юніорський чемпіонат світу.

У грудні 2019 року Шаботова здивувала всіх, ставши переможницею дорослого чемпіонату України, отримавши за прокати 189,23 бала.

Варто відзначити, що Анастасія переїхала в Україну з-за скандалу на батьківщині. Дівчина заявила, що для стабільних виступів фігуристи беруть допінг.

Раніше, збірну Росії не допустять на ЧС-2022.