Екс-президент Локомотива: Нацистську Німеччину забанили у 1948-му, Росію - на три Олімпіади поспіль

Німеччину забанили лише на Олімпійських Іграх 1948 року, а Росію на три Олімпіаді.

Про це екс-президент Локомотива Ілля Геркус написав у Twitter.

"Після того як нацистська Німеччина програла війну, МОК теж її забанив, і в іграх 1948 року німецьких спортсменів не було.

Але вже в 1952-му прийняли рішення бан зняти, і Німеччина виступала під своїм прапором. Росію банять на три Олімпіади поспіль", - написав Геркус.