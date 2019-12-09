 Екс-президент Локомотива: Нацистську Німеччину забанили у 1948-му, Росію - на три Олімпіади поспіль | Олімпійські ігри-2020 | Champion.com.ua
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Екс-президент Локомотива: Нацистську Німеччину забанили у 1948-му, Росію - на три Олімпіади поспіль

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#Геркус, #Росія

Джерело - Чемпіон.

Німеччину забанили лише на Олімпійських Іграх 1948 року, а Росію на три Олімпіаді.

Про це екс-президент Локомотива Ілля Геркус написав у Twitter.

"Після того як нацистська Німеччина програла війну, МОК теж її забанив, і в іграх 1948 року німецьких спортсменів не було.

Але вже в 1952-му прийняли рішення бан зняти, і Німеччина виступала під своїм прапором. Росію банять на три Олімпіади поспіль", - написав Геркус.

Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.

Нагадаємо, всесвітнє антидопінгове агентство прийняло рішення про відсторонення Росії від великих міжнародних змагань на 4 роки

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