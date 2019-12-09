Екс-президент Локомотива: Нацистську Німеччину забанили у 1948-му, Росію - на три Олімпіади поспіль

Джерело - Чемпіон.
Німеччину забанили лише на Олімпійських Іграх 1948 року, а Росію на три Олімпіаді.
Про це екс-президент Локомотива Ілля Геркус написав у Twitter.
"Після того як нацистська Німеччина програла війну, МОК теж її забанив, і в іграх 1948 року німецьких спортсменів не було.
Але вже в 1952-му прийняли рішення бан зняти, і Німеччина виступала під своїм прапором. Росію банять на три Олімпіади поспіль", - написав Геркус.
После того как нацистская Германия проиграла войну МОК тоже ее забанил и в играх 1948 года немецких спортсменов не было. Но уже в 1952 приняли решение бан снять и Германия выступала под своим флагом.— Илья Геркус (@ilgerkus) 9 грудня 2019 р.
Россию банят на ТРИ олимпиады подряд.
Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.
Нагадаємо, всесвітнє антидопінгове агентство прийняло рішення про відсторонення Росії від великих міжнародних змагань на 4 роки.