Капітан Челсі: Не очікував, що Трамп підійматиме трофей із нами

Капітан Челсі Ріс Джеймс здивувався тому, що президент США Дональд Трамп був присутній із командою під час підняття трофея Клубного чемпіонату світу.

Слова англійського гравця цитує журналіст Бен Джейкобс.

"Я не очікував, що він підійматиме трофей разом з нами, але, мабуть, це показує, наскільки великим є цей турнір. Він просто привітав мене і команду та сказав нам насолоджуватися моментом", – сказав Джеймс.

🗣️ Reece James on Donald Trump. “I wasn’t expecting him to lift the trophy with us, but I guess it shows just how big the tournament is. He just congratulated me and the team and told us to enjoy the moment.” pic.twitter.com/iXQMSVKt6m — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 14, 2025

Зауважимо, що Трамп був присутній на фінальній грі КЧС між Челсі та ПСЖ, яка завершилася розгромною перемогою лондонців з рахунком 3:0.

Після матчу президент США видавав індивідуальні нагороди футболістам, а також стояв поруч із командою в момент підняття головного трофея.

Нагадаємо, що після гри відбулася сутичка між гравцями, в якій взяв участь і тренер парижан Луїс Енріке. Пізніше іспанець пояснив, що намагався рознімати футболістів.