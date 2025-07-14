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Капітан Челсі: Не очікував, що Трамп підійматиме трофей із нами

Станіслав Лисак — 14 липня 2025, 07:55
Капітан Челсі: Не очікував, що Трамп підійматиме трофей із нами
Getty Images

Капітан Челсі Ріс Джеймс здивувався тому, що президент США Дональд Трамп був присутній із командою під час підняття трофея Клубного чемпіонату світу.

Слова англійського гравця цитує журналіст Бен Джейкобс.

"Я не очікував, що він підійматиме трофей разом з нами, але, мабуть, це показує, наскільки великим є цей турнір. Він просто привітав мене і команду та сказав нам насолоджуватися моментом", – сказав Джеймс.

Зауважимо, що Трамп був присутній на фінальній грі КЧС між Челсі та ПСЖ, яка завершилася розгромною перемогою лондонців з рахунком 3:0.

Після матчу президент США видавав індивідуальні нагороди футболістам, а також стояв поруч із командою в момент підняття головного трофея.

Нагадаємо, що після гри відбулася сутичка між гравцями, в якій взяв участь і тренер парижан Луїс Енріке. Пізніше іспанець пояснив, що намагався рознімати футболістів.

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