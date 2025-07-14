Черговий друг Мессі: Інтер Маямі близький до трансферу чемпіона світу-2022

Інтер Маямі сподівається найближчими днями укласти угоду з аргентинським півзахисником Родріго де Паулем.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Американський клуб просувається в переговорах із нинішнім клубом аргентинця Атлетико Мадрид.

Наразі командам необхідно узгодити деталі трансферу, проте Інтер працює над тим, щоб узгодити перехід.

Зауважимо, що в Маямі де Пауль возз'єднається із Ліонелем Мессі, з яким вони ставали чемпіонами світу 2022 року та переможцями Кубку Америки-2021 та 2024.

🚨🇺🇸 Inter Miami hopeful to complete and seal Rodrigo de Paul deal in the next days after advancing in talks with Atlético on Friday.



Details to be sorted remain but Inter Miami are on it to get final green light as soon as possible. pic.twitter.com/hvoKwUvrJB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2025

Нагадаємо, що Атлетико збирається продати Родріго Де Пауля цього літа, оскільки сторони не змогли домовитися про новий контракт. Чинна угода розрахована до наступного літа. У зв'язку із цим мадридці планують заробити на продажі лідера свого півзахисту приблизно 15 мільйонів євро. Transfermarkt оцінює гравця в 25 мільйонів.

У минулому сезоні Родріго Де Пауль взяв участь у 53 матчах Атлетико в усіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 10 результативних передач. У 2022 році хавбек у складі збірної Аргентини став чемпіоном світу.