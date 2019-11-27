Мотор - Порту: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 листопада, Мотор зіграє матч 10 туру групи В Ліги чемпіонів проти Порту.

Актуально: Мотор налаштовується на перемогу у матчі проти Порту

До кінця груповій стадії залишається 5 турів. На цьому відрізку в українського Мотора найкращий календар в групі - чотири домашні матчі і тільки один виїзний. Але при цьому у запорожців практично не залишилося права на помилку. Кожен наступний матч - вирішальний. Перемога збереже шанси на вихід з групи, а поразка може позбавити останніх надій.

Дивитися матч Мотор - Порту можна на телеканалі XSPORT. Початок о 18.55.

Також трансляція буде доступна на нашому сайті.