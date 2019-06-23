Зантарая: На зарядці я зрозумів, що всіх порву

Український дзюдоїст Георгій Зантарая переповнений емоціями від виграного золота Європейських ігор, які проходять в ці дні в Мінську.

Про це повідомив сам спортсмен у коментарі XSPORT.

"Я їх убив всіх. Я їх пришив тільки так. Жартую. День починався непогано: я поснідав, потім на зарядку прийшов і зрозумів, що я дуже крутий і я сьогодні всіх порву. І у мене це сьогодні вийшло.

Тільки з білорусом я відборовся на полпопеди, а так все сутички виграв іппоном. Чесно, я більше переживав за півфінал, тому що там в суперниках був молодий грузин. Хороший хлопець, який на останніх змаганнях показував непоганий результат. Я переживав за цей бій. З італійцем була у мене впевненість, що я виграю, але все одно переживав за щось".

"Плани? Чемпіонат світу. Це єдине, що погано, коли два серйозних стартів йдуть підряд. Чемпіонат світу в Японії буде одним з найголовніших стартів. Але, до речі, ці змагання в Мінську також важливі, тому що це були непогані Олімпійські ігри", - розповів Зантарая.