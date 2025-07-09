Перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер впевнено вийшов у півфінал Вімблдону. Лідер світового рейтингу переміг американця Бена Шелтона (10).

Зустріч тривала 2 години 21 хвилину і завершилася з рахунком 7:6(2), 6:4, 6:4.

Пошкодження правого ліктя Сіннера, отримане італійцем у драматичному матчі проти болгарина Григора Димитрова у четвертому колі змагань, не завадило йому здобути перемогу.

Відеоогляд матчу

За поєдинок Сіннер 7 разів подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 2 брейки. Його суперник виконав 14 ейсів, 6 разів помилився на подачі та не спромігся на жоден брейк з 2 можливостей.

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Чвертьфінал, 9 липня

Яннік Сіннер (Італія) – Бен Шелтон (США) 7:6(2), 6:4, 6:4

Суперники провели сьомий очний поєдинок, італієць переміг вшосте. У півфіналі Сіннер зіграє з переможцем матчу між Новаком Джоковичем (Сербія, 6) та Флавіо Коболлі (24, Італія).

23-річний Сіннер став наймолодшим гравцем після Рафаеля Надаля (2009 рік), який дійшов до чотирьох поспіль півфіналів мейджорів.

Нагадаємо, що напередодні на Вімблдоні визначилася перша чоловіча півфінальна пара.