Оголошено дата та місце наступного бою Нурмагомедова

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов наступний поєдинок проведе 7 вересня на турнірі UFC 242 в Абу-Дабі. Суперником Нурмагомедова буде американець Дастін Порье.
Про це розповів батько і тренер Хабіба Абдулманап Нурмагомедов.
"Визначився Суперник - Дастін Порьє, бій призначено на 7 вересня, Об'єднані Арабські Емірати. Порьє заслужив цей бій спортивним принципом, нам не варто принижувати гідності нашого суперника", - сказав Абдулманап.
Нагадаємо, в Україні відбудеться бійцівський турнір від нового MMA-промоушену.
Раніше повідомлялося, що Девіс достроково переміг МакГірі.
Джерело - znaj.ua.