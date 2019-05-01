Оголошено дата та місце наступного бою Нурмагомедова

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов наступний поєдинок проведе 7 вересня на турнірі UFC 242 в Абу-Дабі. Суперником Нурмагомедова буде американець Дастін Порье.

Про це розповів батько і тренер Хабіба Абдулманап Нурмагомедов.

"Визначився Суперник - Дастін Порьє, бій призначено на 7 вересня, Об'єднані Арабські Емірати. Порьє заслужив цей бій спортивним принципом, нам не варто принижувати гідності нашого суперника", - сказав Абдулманап.

Нагадаємо, в Україні відбудеться бійцівський турнір від нового MMA-промоушену.

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Джерело - znaj.ua.