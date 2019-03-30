Спортивний арбітражний суд в Лозанні змінив дати початку дискваліфікації українських бігунів на спринтерські дистанції Ольги Земляк і Олесі Повх.

Про це повідомляє прес-реліз CAS.

У березні 2018 року Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ) за порушення антидопінгових правил дискваліфікувала Земляк на вісім років і Повх на чотири роки. Відлік терміну дискваліфікації спортсменок був призначений з 3 серпня 2017 року.

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Після слухань по апеляціях українських легкоатлеток CAS залишив рішення ФЛАУ в силі, змінивши початок терміну відсторонення. Дискваліфікація Земляк починається 5 липня 2016 року, а Повх - 15 червень 2016 року, з моменту взяття допінг-проб. Таким чином, спортсменки можуть повернутися на рік раніше початкового терміну.

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Джерело - Чемпіон.