Боєць пішов на заслужений відпочинок

Ірландський боєць UFC Конор Мак-Грегор оголосив про завершення кар'єри в змішаних єдиноборствах.

Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці в Twitter.

"Я вирішив піти зі спорту, формально відомого як "змішані єдиноборства". Бажаю всім моїм старим колегам успіхів. Тепер я приєднуюся до моїх колишніх партнерів у цьому виді спорту, які вже у відставці", - написав спортсмен.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 березня 2019 р.

Раніше боєць висунув ультиматум UFC.

Нещодавно Мак-Грегора заарештували, а потім випустили під заставу за конфлікт з вболівальником.

Джерело - Чемпіон.