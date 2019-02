Боєць ММА отримав жахлий перелом ноги. ВІДЕО (18+)

На івенті ММА Cage Warriors 101 боєць Софіан Буукі отримав важку травму ноги після заблокованого суперником лоу-кіка.

Француз завдав удар по гомілці суперника, бразильця Тома Аспінелла, але лоу-кік був заблокований і нога Буукі вигнулась в неприродному положенні, а сам боєць звалився в кутку клітки. До Софіане поспішили медики, був діагностований перелом.

Таким чином, Аспінелла переміг в першому ж раунді.

An unfortunate ending to our main event here at #CW101.



We wish Sofiane Boukichou a speedy recovery. pic.twitter.com/1VKpCnxF8h