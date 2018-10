Найкращі українські дзюдоїсти підписали контракт з португальським клубом. ФОТО

Зоряні українські дзюдоїсти Дарина Білодід і Георгій Зантарая стали Амбасадор лісабонського Спортинга.

Про це повідомляє прес-служба португальського клубу.

Зантарая та Білодід підписали контракт зі Спортингом до 2020 року, коли відбудуться Олімпійські ігри в Токіо:

Урочиста презентація Білодід і Зантараї відбудеться в перерві матчу восьмого туру чемпіонату Португалії з футболу проти Боавішти.

🏆🏆 É com enorme orgulho que damos as boas-vindas a @DariaBilodid e #GeorgiiZantaraia, dois Campeões do Mundo que vieram reforçar o Gabinete Olimpico para Tóquio 2020, da modalidade de Judo! #JudoSCP



Sabe tudo em https://t.co/pNDGWbDVCs pic.twitter.com/W5nZmYhzAq