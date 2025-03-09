Визначився термін відновлення ЛеБрона – "Короля" він не влаштовує

Зірковий форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс пропустить щонайменше 1-2 тижні через розтягнення лівого пахового м'яза.

Про це повідомляє ESPN.

40-річний баскетболіст травмувався під час матчу проти Бостона (101:111) минулої ночі. Після гри "Король" дізнався скільки він буде змушений пропустити. І цей термін відновлення його не влаштовує.

Згідно з джерелом, Джеймс планує зачекати, щоб трохи покращити стан пошкодженої зони, після чого він хоче пройти ще одне обстеження. Гравець сподівається, що друга оцінка його стану не включатиме в себе стільки пропущеного часу.

У той же час "озерники" вже готуються до того, що їм доведеться певний час обходитися без чотириразового чемпіона НБА.

Після матчу ЛеБрон порівняв цю травму з тією, якої він зазнав у сезоні-2018/19. Тоді баскетболіст пропустив 17 ігор. Джеймс запевнив, що цього разу йому не так боляче, як в 2018 році.

На даний момент Лос-Анджелес Лейкерс посідають друге місце на Заході, маючи баланс перемог 40-22.

Раніше партнер Джеймса по Лейкерс Лука Дончич висловив свої думки щодо травми ЛеБрона.