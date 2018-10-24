Українка стала чемпіонкою світу з вільної боротьби. ФОТО

Українка Алла Черкасова виборола для України першу нагороду в Будапешті на чемпіонаті світу з вільної боротьби.

Про це повідомляє Depo.Cектор.

Львів'янка стала чемпіонкою світу у категорії до 68 кілограмів.

Розпочала Алла турнір з дострокової перемоги над білорускою Марією Мамащук.

Найважчою ж виявилася півфінальна сутичка, в якій Алла з рахунком 11:8 зборола чинну чемпіонку Азії Шень Жоу.

У фіналі ж українка перемогла француженку Коумба Ларрок 15:10. І стала чемпіонкою світу.

Нагадаємо, українець програв поєдинок за бронзу на чемпіонаті світу.

Джерело - Depo.Cектор.