Українка стала чемпіонкою світу з вільної боротьби. ФОТО

Українка Алла Черкасова виборола для України першу нагороду в Будапешті на чемпіонаті світу з вільної боротьби.
Про це повідомляє Depo.Cектор.
Львів'янка стала чемпіонкою світу у категорії до 68 кілограмів.
Розпочала Алла турнір з дострокової перемоги над білорускою Марією Мамащук.
Найважчою ж виявилася півфінальна сутичка, в якій Алла з рахунком 11:8 зборола чинну чемпіонку Азії Шень Жоу.
У фіналі ж українка перемогла француженку Коумба Ларрок 15:10. І стала чемпіонкою світу.
68KG: Alla CHERKASOVA (UKR)🇺🇦 defeats Koumba LARROQUE (FRA)🇫🇷, 15-10. CHERKASOVA(UKR) is your WORLD CHAMPION! 🌍🥇— #BudaWrestle2018 (@wrestling) October 24, 2018
Watch #BudaWrestle2018: https://t.co/kjTKLk2zCK pic.twitter.com/zFi6zo31Go
Нагадаємо, українець програв поєдинок за бронзу на чемпіонаті світу.
Джерело - Depo.Cектор.