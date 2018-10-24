Японська марафонка зламала ногу на дистанції, але доповзла до фінішу. ВІДЕО

Японська спортсменка зламала ногу під час проходження марафону в естафеті, але, попри біль, продовжила дистанцію і доповзла до фінішу.

Про це повідомляє The Asahi Shimbun.

Японка, яка брала участь в командному марафоні Екіден в префектурі Фукуока, за 200 м до фінішу свого етапу отримала пошкодження ноги, але не зійшла з дистанції, а стала рухатися вперед на четвереньках.

Після фінішу дівчину відправили до лікарні, де був діагностований перелом. За словами лікарів, вона буде відновлюватися 3-4 місяці.

Але виявилося, що жертва дівчини виявилася марною - організатори визнали, що вона порушила правила, і дискваліфікували команду.