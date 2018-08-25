На Азіатських іграх пав найстаріший світовий рекорд у важкій атлетиці

Іранець Сохраб Мораді побив найстаріший світовий рекорд у важкій атлетиці.
Про це повідомляє ВВС.
На Азіатських іграх Мораді вдалося взяти вагу 189 кг в ривку, що стало найкращим досягненням в історії ваговій категорії до 94 кг. Попередній рекорд був встановлений в 1999 році греком Кахи Кахіашвілі - 188 кг
Після цього Мораді показав результат 221 кг в ривку і його сума 410 кг стала новим рекордом Азіатських ігор.
Нагадуємо, що український плавець оновив свій же рекорд на Чемпіонаті Європи.
Раніше повідомлялося, що українці встановили новий світовий рекорд.
Джерело - ВВС.