Бринзак: Я задоволений тим, що нам вдалося відправити Меркушину на Олімпіаду

Українська біатлоністка Ірина Петренко може пропустити гонку переслідування на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявив президент федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Чи буде Джима бігти усі три гонки? Я не тренер, ми ніколи адміністративним способом не ставимо склад команди. Але я думаю, що вона бігтиме усі гонки, оскільки це Олімпіада. Враховуючи її стан, якщо збережуться сили, вона зможе боротися за медалі і в масстарті, і в гонці переслідування, і в естафеті ми ще можемо поборотися, якщо складуться зірки для нас. Тому треба використовувати будь-який шанс. Друге питання - чи потрібно Петренко бігти персьют, щоб зберегти її на естафету - це вже сьогодні-завтра думатимуть тренери. А так - Джимі треба бігти.

Також Бринзак звернув увагу на довиклик Анастасії Меркушиної на Олімпіаду-2022. Меркушина вже виступила у спринті, де фінішувала 24-ю - найкращий її результат у сезоні і на Олімпійських іграх зокрема.

Я задоволений тим, що нам вдалося її [Меркушину] відправити на Олімпіаду, тому що у нас були такі думки. Але, на жаль, жорсткі критерії, які були затверджені, не дали можливості зробити це одразу", - сказав Бринзак.