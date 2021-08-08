Старікова здобула срібну медаль та інші підсумки змагального дня - 8 серпня

Збірна України ще додала одну медаль до своєї скарбнички

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 серпня, для українців завершився останній,16-ий, змагальний день на Олімпійських іграх у Токіо.

Збірна України ще додала одну медаль до своєї скарбнички.

25-річна українка Олена Старікова у спринті у жінок в велотреку завоювала срібну медаль. Спочатку вона у півфіналі перемогла Лей Вайсі (Гонконг), а потім у фіналі поступилася Келсі Мітчелл (Канада).

У груповому багатоборстві у художній гімнастиці збірна України за підсумками двох програм посіла 7-е місце.

У чоловічому марафоні (40 км) не вдало виступили українці. Богдан-Іван Городиський, Микола Нижник та Олександр Сітковський, які брали участь у марафоні, зійшли з дистанції.