Українці здобули чотири медалі та інші підсумки змагального дня - 4 серпня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 серпня, відбувся дванадцятий змагальний день на Олімпійських іграх у Токіо. Збірна України додала аж чотири медалі до своєї скарбнички.

День розпочався з марафонського запливу на 10 км на відкритій воді у жінок. Українка Христина Панчішко посіла 22-ге місце, програвши переможниці понад 8 хвилин.

У веслуванні на байдарці та каное до півфіналу вийшли Марія Повх, Людмила Лузан та Юлія Юрійчук вийшли до півфіналу змагань, який відбудеться завтра, 5 серпня.

Українські шанувальники спорту з нетерпінням очікували на фінал Олімпійських ігор з бігу на 400 метрів з перешкодами. Участь у ньому брали українки Анна Рижикова та Вікторія Ткачук. Вони посіли відповідно 5 та 6 місце. При цьому Ткачук встановила особистий рекорд.

В 1/4 фіналу змагань з вільної боротьби серед жінок у ваговій категорії до 57 кг українка Тетяна Кіт зазнала поразки. Українка поступилася американці Гелен Мароуліс.

Сьогодні також відбулися кваліфікаційні заїзди з велотреку кейрін серед жінок. Українка Олена Старікова чудово виступила у четвертому заїзді, вигравши його. Олена вийшла до чвертьфіналу змагань. Туди пробилася й інша українка Любов Басова, яка посіла друге місце у додатковому заїзді.

Відбулася кваліфікація зі стрибків у воду з 10-тиметрового трампліна серед жінок. У цих змаганнях виступала Софія Лискун. Українка невдало виступила, посівши 29-е місце серед 30-ти спортсменок.

А у другій половині дня з Токіо прийшли приємні новини для українців. За короткий час було здобуто аж чотири медалі - одну золоту, одну срібну та дві бронзові.

Спочатку у греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 67 кг Парвіз Насібов у фіналі протистояв суперник з Ірану Мохаммаду Гераї та став срібним призером.

Через 20 хвилин греко-римська боротьба подарувала золоту медаль - у ваговій категорії до 87 кг Жан Беленюк у фіналі переміг угорця Віктора Лерінца.

Далі в артистичному плаванні (дует, довільна програма) українки Марта Фєдіна та Анастасія Савчук завоювали бронзові медалі.

Ірина Коляденко на змаганнях з вільної боротьби у ваговій категорії до 62 кг здобула бронзову медаль.

У метанні молота брав участь українець Михайло Кохан. Найкращою спробою українця був результат 80.39 метри. Він дозволив молодому Кохану посісти 4-е місце.