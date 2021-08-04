Визначилися півфіналісти Олімпіади з баскетболу

У півфіналі Сербія зіграє з США, а Японія - з Францією

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 серпня, на Олімпійських іграх у Токіо відбулися чвертьфінальні матчі жіночого турніру з баскетболу.

Сербія та Японія здобули вольові перемоги, відмінно провівши останні чверті. США впевнено переграли Австралію. Франція у напруженій грі здолала Іспанію.

У півфіналі Сербія зіграє з США, а Японія - з Францією.

Олімпійські ігри

Баскетбол, жінки

Чвертьфінал, 4 серпня

Китай - Сербія 70:77 (14:16, 19:19, 25:14, 12:28)

Австралія - США 55:79 (12:26, 15:22, 12:20, 16:11)

Японія - Бельгія 86:85 (19:16, 22:26, 20:26, 25:17)

Іспанія - Франція 64:67 (16:21, 14:15, 18:19, 16:12)