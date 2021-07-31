 Токіо-2020. Розклад і результати Олімпійських ігор на 31 липня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 31 липня
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Токіо-2020. Розклад і результати Олімпійських ігор на 31 липня
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Токіо-2020. Розклад і результати Олімпійських ігор на 31 липня

Сьогодні 10:08 1527 0
Токіо-2020. Розклад і результати Олімпійських ігор на 31 липня
#Олімпійські ігри-2020

Джерело - Чемпіон.

31 липня відбудеться 8-й день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється відразу 21 комплекти медалей.

  Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор: Фінали та медалі

Розклад 8-го дня Олімпіади-2020, 31 липня (21 комплекти медалей)

1:30. Гольф. Особиста першість. Чоловіки. 3 раунд

1:30 - 3:25. Триатлон.

Змішана естафета

1. Великобританія
2. США
3. Франція

2:30. Кінний спорт. Особиста і командна першість. 3 заїзд

3:00 - 15:30. Гандбол. Жінки. Груповий етап

3:00 - 15:45. Волейбол. Жінки. Груповий етап

3:00 - 15:35. Легка Атлетика. Жінки - 400м з бар'єрами. Жінки - диск. Чоловіки - стрибки з жердиною. Чоловіки - 800м. Жінки - 100м з бар'єрами. Жінки - 800м. Чоловіки - 100м. Чоловіки - стрибок у довжину. 

3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:00 - 8:50. Стендова стрільба.

Змішані команди, трап

1. Іспанія
2. Сан-Марино
3. США

3:30 - 16:45. Хокей на траві. Жінки. Груповий етап

4:00 - 15:00 Баскетбол. Чоловіки. Груповий етап

4:00 - 13:50 Водне поло. Чоловіки. Груповий етап

4:10. 5:20. Велоспорт, ВМХ. Фрістайл. Чоловіки. Жінки. Посів

4:30 - 6:20. Плавання.

Чоловіки - 100 м батт

1. Калеб Дрессел (США)
2. Крістоф Мілак (Угорщина)
3. Ное Понті (Швейцарія)

Жінки

200 м спина

1. Кейлі Маккіон (Австралія)
2. Кайлі Масс (Канада)
3. Емілі Сібом (Австралія)

800 м вільним стилем

1. Кейті Ледекі (США)
2. Аріарн Тітмус (Австралія)
3. Сімона Квадарелла (Італія)

Змішана естафета 4х100

1. Великобританія
2. Китай
3. Австралія

5:00 - 14:10. Бокс. Чоловіки (до 52, 63 кг). Жінки (до 57, 75 кг). Відбірковий етап. Поєдинки за третє місце

6:00 - 11:10. Кульова стрільба. Жінки, гвинтівка, 50 м з трьох положень

6:00 - 14:00. Теніс. Жінки, одиночний фінал, матч за третє місце

6:00. 13:00. Бейсбол. Груповий етап

7:00 - 9:25. Стрибки на батуті.

Чоловіки, індивідуальні змагання

1. Іван Литвинович (Білорусь)
2. Дон Дон (Китай)
3. Ділан Шмідт (Нова Зеландія)

8:30 - 10:30. Вітрильний спорт. RS:X

Чоловіки

Жінки 

1. Лу Юньсю (Китай)
2. Шарлін Пікон (Франція)
3. Емма Вілсон (Велика Британія)

8:45 - 11:20. Стрільба з лука. Чоловічий індивідуальний турнір

9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Жінки, 3 м, індивідуальні стрибки. Півфінал

9:50 - 12:00. Важка атлетика. Чоловіки - 81 кг

10:30 - 13.00. Регбі-7. жіночий фінал

11:00 - 16:00. Футбол. Чоловіки. Чвертьфінал

11:00 - 13:40. Дзюдо. Змішаний командний турнір

12:00 - 17:00. Бадмінтон. чоловічі пари

12:30 - 14.40. Фехтування. Жіноча шабля, команда

13.00. Легка атлетика. Чоловіки-диск. Жінки - 100 м. Змішана естафета 4х400

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Чоловіки - 96 кг

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