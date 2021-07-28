Дзюдоїст прокоментував свою дискваліфікацію на Олімпіаді

Джерело - Чемпіон.

Український дзюдоїст Кеджау Ньябалі залишився не згоден з рішенням суддів дискваліфікувати його за больовий прийом в 1/8 фіналу Олімпіади проти узбека Давлата Бобонова.

Про це заявив сам спортсмен.