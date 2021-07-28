Джерело - Чемпіон.
Український дзюдоїст Кеджау Ньябалі залишився не згоден з рішенням суддів дискваліфікувати його за больовий прийом в 1/8 фіналу Олімпіади проти узбека Давлата Бобонова.
Про це заявив сам спортсмен.
"Я не завдавав супернику травму. Я прекрасно розумів цінність цього поєдинку, і я був зібраний. На хансоку я ніколи б не пішов, і не дозволив би собі такого порушення. Запевняю вас, я свідомо давав йому місце для маневру, я давав йому вивести руку, лікоть. Я не працював по лікті і нижче. Ви ж все бачили.
Це була боротьба, але чесна боротьба. А мій суперник так почав кричати, так закричав, це був тиск на арбітрів. Відомий спортсмен, віце-чемпіон світу і так голосно кричить....
Я стільки часу готувався до цієї Олімпіади. Я віддав стільки сил. Ми так добре працювали і добре підготувалися. Мені зараз дуже погано. Просто боляче....", - заявив Ньябалі.