Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 28 липня

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28 липня відбудеться 5-й день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється відразу 23 комплекти медалей.
Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор: Фінали та медалі
Розклад 5-го дня Олімпіади-2020, 28 липня (23 комплекти медалей)
2:00 - 5:35. Серфінг. Чоловіки, жінки
2:30 - 6:00. Академічне веслування. Чоловіки - двійка парна, четвірка. Жінки - двійка парна, четвірка
3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап
3:00 - 15:30. Гандбол. Чоловіки. Груповий етап
3:00 - 3:50. Стендова стрільба. Трап. Кваліфікація
3:00 - 15:45. Волейбол. Чоловіки. Груповий етап
3:00 - 15:30. Бадмінтон. Чоловіки. Жінки. Жінки пари. Груповий етап. Плей-оф
3:30 - 16:45. Хокей на траві. Чоловіки. Жінки. Груповий етап
3:30 - 13:30. Стрільба з лука. Чоловіки індивідуальні змагання. Жінки індивідуальні змагання. Відбірковий етап
4:00 - 15:00 Баскетбол. Чоловіки. Груповий етап
4:00 - 16:30.Настільний теніс. Чоловіки індивідуальні змагання. Жінки індивідуальні змагання. Чвертьфінал
4:30 - 14:31. Плавання. Чоловіки - 200 м батт, 4х200 м в / с. Жінки - 200 м в/с, 200 м комплекс, 1500 в/с
5:00. Теніс. Чоловіки. Жінки. Індивідуальні та парні змагання. Відбірковий етап
5:00 - 14:45. Бокс. Чоловіки(57 кг, 81 кг). Жінки(57 кг, 75 кг). Відбірковий етап
5:30 - об 11:40. Велоспорт, розділка. Чоловіки, жінки
6:00. Бейсбол. Груповий етап
6:05 - 12.00. Вітрильний спорт. Чоловіки. Жінки.
6:50 - 11:00. Гребля на байдарках і каное. З-1 слалом, жінки. К-1 слалом, чоловіки
8:00 - 13:50 Водне поло. Чоловіки. Груповий етап
9:00 - 10:00. Стрибки у воду. Синхрон, 3 м, чоловіки
10:30 - 13.00. Регбі-7. чоловічий фінал
10:30 - 16:15. Футбол. Чоловіки. Груповий етап
11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 90 кг. Жінки - 70 кг
11:30 - 15:25. Кінний спорт. Індивідуальна виїздка
12:30 - 14.40. Фехтування. Чоловіча шабля, команда
13:15 - 16:00. Спортивна гімнастика. Індивідуальне багатоборство, чоловіки
13:50 - 16:00. Важка атлетика. Чоловіки - 73 кг
14:45 - 17:25. Баскетбол 3х3. Чоловічий і жіночий фінали