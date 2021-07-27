 Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 28 липня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
Бронза Костевич і Омельчука, олімпійський рекорд Романчука та інші підсумки змагального дня - 27 липня
Сьогодні 16:53 2194
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 21:02 37252
Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 28 липня
Сьогодні 21:02 285
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 28 липня
Сьогодні 20:50 646
Токіо-2020. Усі переможці четвертого змагального дня - 27 липня
Сьогодні 20:10 1014
Токіо-2020. Результати Олімпійських ігор за 27 липня
Сьогодні 17:50 3839
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Сьогодні 15:48 7007
Два українці потрапили до фіналу на Олімпійських іграх
Сьогодні 15:11 3131
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай
Сьогодні 14:18 10524
Селезньов підписав контракт з ФК Минай
Сьогодні 12:40 1164 1
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Фото дня. Дар'я Білодід повернулася до України після Олімпіади
Фото дня. Дар'я Білодід повернулася до України після Олімпіади Valeriy Ruchka
Сьогодні 20:21 658
Жахливе падіння. Спортсмен отримав травму на Олімпіаді, через стюарда
Жахливе падіння. Спортсмен отримав травму на Олімпіаді, через стюарда Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:48 1112
На Олімпійських іграх боксер вкусив суперника
На Олімпійських іграх боксер вкусив суперника Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:42 595
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:18 10523
Колишній наставник Олімпіка приєднався до Реброва в Аль-Айні
Колишній наставник Олімпіка приєднався до Реброва в Аль-Айні Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:53 1276
Дискваліфікований Верняєв привітав росіян з перемогою на Олімпійських іграх
Дискваліфікований Верняєв привітав росіян з перемогою на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:10 2434 3
Американська суперзірка готова заплатити штраф за замість норвезьких гандболісток
Американська суперзірка готова заплатити штраф за замість норвезьких гандболісток Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:16 800
Під час бою Берінчик - Лобов в залі сталася потужна бійка
Під час бою Берінчик - Лобов в залі сталася потужна бійка Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:33 49613 2
Протест спортсменок. Німецькі гімнастки виступили на Олімпіаді у незвичній формі
Протест спортсменок. Німецькі гімнастки виступили на Олімпіаді у незвичній формі Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:07 809
Поки ви спали, українці отримали бронзову медаль Олімпійський ігор
Поки ви спали, українці отримали бронзову медаль Олімпійський ігор Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:01 1755
Прямі трансляції
Навколо спорту

Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 28 липня

Сьогодні 21:02 285 0
Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 28 липня
#Олімпійські ігри-2020

Джерело - Чемпіон.

28 липня відбудеться 5-й день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється відразу 23 комплекти медалей.

  Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор: Фінали та медалі

Розклад 5-го дня Олімпіади-2020, 28 липня (23 комплекти медалей)

2:00 - 5:35. Серфінг. Чоловіки, жінки

2:30 - 6:00. Академічне веслування. Чоловіки - двійка парна, четвірка. Жінки - двійка парна, четвірка

3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:00 - 15:30. Гандбол. Чоловіки. Груповий етап

3:00 - 3:50. Стендова стрільба. Трап. Кваліфікація

3:00 - 15:45. Волейбол. Чоловіки. Груповий етап

3:00 - 15:30. Бадмінтон. Чоловіки. Жінки. Жінки пари. Груповий етап. Плей-оф

3:30 - 16:45. Хокей на траві. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:30 - 13:30. Стрільба з лука. Чоловіки індивідуальні змагання. Жінки індивідуальні змагання. Відбірковий етап

4:00 - 15:00 Баскетбол. Чоловіки. Груповий етап

4:00 - 16:30.Настільний теніс. Чоловіки індивідуальні змагання. Жінки індивідуальні змагання. Чвертьфінал

4:30 - 14:31. Плавання. Чоловіки - 200 м батт, 4х200 м в / с. Жінки - 200 м в/с, 200 м комплекс, 1500 в/с

5:00. Теніс. Чоловіки. Жінки. Індивідуальні та парні змагання. Відбірковий етап

5:00 - 14:45. Бокс. Чоловіки(57 кг, 81 кг). Жінки(57 кг, 75 кг). Відбірковий етап

5:30 - об 11:40. Велоспорт, розділка. Чоловіки, жінки

6:00. Бейсбол. Груповий етап

6:05 - 12.00. Вітрильний спорт. Чоловіки. Жінки.

6:50 - 11:00. Гребля на байдарках і каное. З-1 слалом, жінки. К-1 слалом, чоловіки

8:00 - 13:50 Водне поло. Чоловіки. Груповий етап

9:00 - 10:00. Стрибки у воду. Синхрон, 3 м, чоловіки

10:30 - 13.00. Регбі-7. чоловічий фінал

10:30 - 16:15. Футбол. Чоловіки. Груповий етап

11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 90 кг. Жінки - 70 кг

11:30 - 15:25. Кінний спорт. Індивідуальна виїздка

12:30 - 14.40. Фехтування. Чоловіча шабля, команда

13:15 - 16:00. Спортивна гімнастика. Індивідуальне багатоборство, чоловіки

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Чоловіки - 73 кг

14:45 - 17:25. Баскетбол 3х3. Чоловічий і жіночий фінали

Коментарі ()