Українська Суперліга. Харківські Соколи - Кривбас: онлайн-трансляція. LIVE

Поєдинок відбудеться у п’ятницю, 3 грудня

Джерело - Чемпіон.

У рамках регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги серед чоловічих команд Харківські Соколи вдома зіграють з Кривбасом.

Поєдинок відбудеться у п’ятницю, 3 грудня, у Харкові. Початок о 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція матчу буде на YouTube-каналі ФБУ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері.

Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Нагадаємо, Кривбас підписав чорногорця та попрощався з американським захисником.