Олімпік - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 6 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Олімпік у 6 турі української Прем'єр-ліги приймає полтавську Ворсклу.

Матч відбудеться в неділю, 18 жовтня, на стадіоні Динамо ім. Лобановського. Початок о 14:00. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Олімпік - Ворскла наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Ворскла після 5 турів посідає 3 сходинку (маючи гру в запасі). У полтавців 11 очок. Вище розташувалися лише Динамо та Шахтар, у яких 14 і 12 очок відповідно, але після 6 матчів. У Олімпіка 9 очок і 5 сходинка в турнірній таблиці. У попередньому турі ворскляни зіграли результитивну нічию з Дніпро-1 (2:2), а Олімпік у щаленій грі переміг Олександрію (3:2).

Нагадаємо, в ігровий день суботи - Динамо впевнено перемогло Рух (0:2), а Шахтар розгромив Львів (5:1).