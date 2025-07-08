Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Колапінто не стартував на Гран-прі Великої Британії через власну помилку

Олексій Погорелов — 8 липня 2025, 20:35
Франко Колапінто
Франко Колапінто
Альпін

Важкий вікенд у Великій Британії завершився для пілота Альпін Франко Колапінто без жодного кола в гонці через проблеми з болідом, які він сам і створив.

Про це повідомляє RacingNews365.

Схід 22-річного аргентинця залишився поза увагою, оскільки його навіть не показали у трансляції гонки, а французька команда не надала жодної інформації з цього приводу.

Читайте також :
Відео Фото Піастрі перехитрив самого себе, щасливий Халк, сумний Леклер: підсумки етапу Формули-1 у Великій Британії

Згідно з джерелом, Колапінто був змушений зійти з дистанції одразу після прогрівочного кола Гран-прі Великої Британії через "проблеми з трансмісією".

Розмови в паддоку після гонки припускали, що це була помилка самого гонщика, яка призвела до його дострокового сходу. Повідомляється, що Колапінто примудрився спалити зчеплення, і це трапилося з ним уже вдруге в цьому сезоні.

Нагадаємо, що Франко Колапінто мав розпочати Гран-прі Великої Британії з піт-лейну після заміни силової установки на його боліді. Команда зважилася на це після того, як аргентинець провалив кваліфікацію.

Для Колапінто цей етап був шостим у сезоні-2025. Його результати нічим не відрізняються від тих, що демонстрував його попередник Джек Дуен. У зв'язку із цим Альпін може знову піти на крок із заміною пілота. Одним з головним кандидатів на це місце вважається резервіст Мерседеса Валттері Боттас.

Раніше стало відомо, що Ред Булл готовий звільнити Крістіана Хорнера, щоб зберегти Макса Ферстаппена.

автоспорт Альпін Формула 1 Франко Колапінто Гран-прі Великої Британії

Франко Колапінто

Піастрі перехитрив самого себе, щасливий Халк, сумний Леклер: підсумки етапу Формули-1 у Великій Британії
Гонщик з українським корінням стартуватиме з піт-лейна на Гран-прі Великої Британії
Дуель Норріса та Піастрі, Антонеллі вибив страйк Ферстаппеном: підсумки етапу Формули-1 в Австрії
Колапінто продовжить виступати за Альпін після Гран-прі Австрії
Все це йде з Аргентини та від людей там, – Бріаторе різко відреагував на чутки щодо заміни Колапінто

Останні новини