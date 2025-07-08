Олійникова та Соболєва з різним успіхом стартували на турнірі ITF у Гаазі
Олександра Олійникова
Instagram Олександри Олійникової
Олександра Олійникова (193) впевнено стартувала на турнірі серії ITF W75, який проходить у нідерландській Гаазі, перемігши італійку Тайру Катерину Грант (280) з рахунком 6:4, 6:1.
Натомість Анастасія Соболєва (234) у першому колі цього змагання поступилася німкені Настасьї Шунк – 4:6, 6:3, 2:6.
ITF W75, The Hague
Гаага, Нідерланди, грунт
Призовий фонд: $60,000
Перше коло, 8 липня
Олександра Олійникова (Україна) – Тайра Катерина Грант (Італія) 6:4, 6:1
Настасья Шунк (Німеччина) – Анастасія Соболєва (Україна) 6:4, 3:6, 6:2
У наступному колі змагань Олійникова зіграє з переможницею матчу між нідерландками Лус Ебелінг (639) та Сарою ван Емст (670).
Нагадаємо, що минулого тижня Олійникова дійшла до другого кола на турнірі аналогічної категорії в румунському Бухаресті.