Олійникова та Соболєва з різним успіхом стартували на турнірі ITF у Гаазі

Олександра Олійникова (193) впевнено стартувала на турнірі серії ITF W75, який проходить у нідерландській Гаазі, перемігши італійку Тайру Катерину Грант (280) з рахунком 6:4, 6:1.

Натомість Анастасія Соболєва (234) у першому колі цього змагання поступилася німкені Настасьї Шунк – 4:6, 6:3, 2:6.

ITF W75, The Hague

Гаага, Нідерланди, грунт

Призовий фонд: $60,000

Перше коло, 8 липня

Олександра Олійникова (Україна) – Тайра Катерина Грант (Італія) 6:4, 6:1

Настасья Шунк (Німеччина) – Анастасія Соболєва (Україна) 6:4, 3:6, 6:2

У наступному колі змагань Олійникова зіграє з переможницею матчу між нідерландками Лус Ебелінг (639) та Сарою ван Емст (670).

Нагадаємо, що минулого тижня Олійникова дійшла до другого кола на турнірі аналогічної категорії в румунському Бухаресті.