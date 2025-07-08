Жіноча збірна України зазнала першої поразки на чемпіонаті Європи U-18

Жіноча збірна України вперше програла на чемпіонаті Європи U-18 у Дивізіон В.

Про це пише ФБУ.

Наша команда у Вільнюсі поступилась господаркам турніру збірній Литви з рахунком 46:75.

Литва виграла всі чверті та, контролюючи гру на дистанції, довела її до перемоги. Збірна України виграла підбирання під чужим щитом (17-8), але мала низький відсоток реалізації кидків та припустилася 31 втрати, що не дозволило нашій команді претендувати в цьому матчі на перемогу.

Заключну гру на груповому раунді українська збірна зіграє проти Ісландії у середу, 9 липня, о 13:00 за київським часом. Перемога з будь-яким рахунком гарантуватиме нашій команді вихід у чвертьфінал чемпіонату Європи з другого місця в групі.

Чемпіонат Європи U-18. Жінки. Дивізіон В

Вільнюс, Литва. Група С

Литва — Україна 75:46 (18:11, 14:13, 19:6. 24:16)

Раніше стало відомо, чи зіграють українці з НБА у пре-кваліфікації чемпіонату світу.