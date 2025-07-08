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Кейн: Клубний ЧС був дуже добре організований

Олег Дідух — 8 липня 2025, 20:12
Кейн: Клубний ЧС був дуже добре організований
Гаррі Кейн
Instagram

Форвард Баварії Гаррі Кейн поділився своїми враженнями від клубного чемпіонату світу 2025 року.

Нападника збірної Англії цитує Bayern & Germany.

"Я вважаю, що клубний чемпіонат світу був дуже добре організований, мені дуже сподобалося – сподобалися стадіони, сподобалися матчі, різні враження. Я з нетерпінням чекатиму на можливість знову зіграти через чотири роки.

Дякую за підтримку, як завжди. Зараз час відпочити, провести час з родиною, просто відірватися від усього і зарядитися енергією. Звичайно, новий сезон вже не за горами, тож ми з нетерпінням чекаємо на нього і будемо готові за кілька тижнів", – заявив Кейн.

Нагадаємо, Баварія на КЧС-2025 вилетіла в чвертьфіналі, програвши ПСЖ із рахунком 0:2. Кейн на турнірі відзначився 3 голами та 1 асистом у 5 матчах.

Баварія Клубний чемпіонат світу Гаррі Кейн

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