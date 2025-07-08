Італійський політик: Ми достатньо натерпілися з Довбиком

Відомий італійський політик і фанат Роми Мауріціо Гаспаррі різко розкритикував українського нападника римлян Артема Довбика.

Слова члена Сенату Італії та колишнього міністра зв’язку наводить RomaNews.

"Центральний нападник для Роми в наступному сезоні? Я не знаю, хто це буде, але сподіваюся, вони більше не ставитимуть Довбика. Він забив кілька голів, тому що він просто стоїть у чужому штрафному майданчику, і час від часу м'яч потрапляє в нього і залітає у ворота.

Невідомий молодий хлопець був би кращим за Довбика, і я сподіваюся, що він піде. Гасперіні відомий своєю роботою з невідомими іменами, це було б найкращим варіантом. З Довбиком ми достатньо натерпілися, будь-який підійде", – заявив Гаспаррі.