Реал близький до підписання захисника Бенфіки – інсайдер

Мадридський Реал наближається до підписання гравця Бенфіки Альваро Каррераса.

Про це пише інсайдер Фабріціо Романо.

Переговори між клубами вийшли на фінальну стадію. За інформацією джерел, сам гравець готовий цього літа приєднатися виключно до команди Хабі Алонсо.

Умови особистого контракту іспанця було узгодили ще в червні. Наразі сторони чекають на завершення клубного чемпіонату світу, після якого трансфер буде остаточно оформлено.

У сезоні 2024/25 Каррерас зіграв за Бенфіку 52 матчі, забивши 4 голи та віддавши 5 результативних передач. За оцінкою порталу Transfermarkt, ринкова вартість гравця становить 35 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Бенфіка хоче повернути свого зіркового вихованця.