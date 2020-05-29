Дніпро-1 - Олімпік: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 у 24 турі групи вибувння 24 туру української Прем'єр-ліги зіграє з Олімпіком.

Матч відбудеться у суботу, 30 травня, на Арені Дніпро.

Початок о 17:00.

Пряма трансляція на телеканалі Уніан.

Також онлайн матч Дніпро-1 - Олімпік наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буден доступний у цій новині за годину до початку гри.

У цьому сезоні УПЛ команди двічі зіграли. Колективи обмінялися домашніми перемогами: 2-0 - у Дніпрі, 3:2 - на полі Олімпіка. У 23 турі, який відбувся ще до пандемії, Дніпро-1 без проблем переграв Маріуполь (2:0), а Олімпік розписав мирову в домашній грі з Ворсклою (0:0).

Нагадаємо, напередодні МОЗ України дозволив відновити чемпіонат УПЛ після паузи, пов'язаної з карантином.