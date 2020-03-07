Світоліна - Рус: онлайн-трансляція півфіналу в Монтерреї. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (7) зіграє в півфіналі Abierto GNP Seguros - International, який відбувається в мексиканському Монтереї з Аранчою Рус (76).

Матч заплановано ні ніч з 7 на 8 березня, на центральному корті.

Початок не раніше 1:00 за київським часом.

Дивіться онлайн-трансляцію Еліна Світоліна - Аранча Рус наживо на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку.

В очних протистояннях перевага на боці нідерландки. Єдина зустріч між суперницями відбулася в далекому 2011 році в Сен-Годенці й завершилася перемогою Рус - 6:4, 4:6, 6:3.

У чвертьфінальному поединку Еліна впевнено перемогла канадійку Фернандес (6:4, 7:5), а Рус розгромила шведку Патерсон (6:1, 6:1).