Норвіч - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 26 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Ліверпуль у матчі 26 туру англійської Прем'єр-ліги зіграє на виїзді з Норвічем.
Матч відбудеться у суботу, 15 лютого, на стадіоні Керроу Роуд у Норвічі.
Початок о 19:30 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.
Також онлайн матч АПЛ Норвіч - Ліверпуль наживо дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.
Ліверпуль впевнено лідирує в чемпіонаті, набравши в 25 матчах 73 очоки. Норвіч посідає останній 25-й рядок з 18 очками. У першому колі підопічні Клоопа розгромили суперника - 4:1.
У 25 турі Ліверпуль не помітив опору Саутгемтона (4:0), а Норвіч зіграв унічию з Ньюкаслом (0:0).