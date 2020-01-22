Манчестер Юнайтед - Бернлі: онлайн-трансляція матчу 24 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед приймає Бернлі в 24 турі англійської Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться сьогодні, 22 січня, на стадіоні Олд Траффорд у Манчестері.

Початок о 22:15 за київським часом.

Онлайн матч чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед - Бернлі наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

Після 23 турів Манчестер Юнайтед посідає 5 сходинку в турнірній таблиці, маючи 34 очока. У Бернлі 27 очок та 14 місце.

У минулому турі МЮ програв Ліверпулю (2:0), а Бернлі переміг Лестер (2:1).