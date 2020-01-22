Світоліна - Девіс: онлайн-трансляція матчу 2 кола Australian Open. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) у другому колі Australian Open зіграє проти американки Лорен Девіс (61).

Матч відбудеться 23 січня. На арені Маргарет Корт останнім запуском вечірньої сесії.

Орієнтовний початок не раніше 10:00 за київським часом.

Дивіться онлайн матч 2 кола Australian Open Еліна Світоліна - Лорен Девіс наживо на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за 15 хвилин до початку гри.

Нагадаємо, Світоліна в першому колі АО впевнено розібралася з британкою Бултер (6:4, 7:5). Також до другого кола пробилася Даяна Ястремська, яка в стартовому поєдинку знищила словенку Юван (6:1, 6:1).

А напередодні Леся Цуренко програла першій ракетці світу Ешлі Барті та завершила свої виступи в Мельбурні.