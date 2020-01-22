 Свитолина - Дэвис смотреть онлайн 23.01.2020 Australian Open - трансляция | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Ястремська програла Возняцкі в двох сетах на Australian Open
Сьогодні 06:13 898
Світоліна - Девіс: онлайн-трансляція матчу 2 кола Australian Open. LIVE
Сьогодні 10:48 1152
Майкл Баффер: Була традиція - снідав разом з Кличками
Сьогодні 07:00 1126
Ястремська - Возняцкі: огляд матчу
Сьогодні 06:45 272
Лідер збірної України: Соромно, що на Євро нам не змогли видати 2 пари однакових футболок з написом Україна
Вчора 21:10 1569 1
Екс-президент ФФУ може стати радником Павелка
Вчора 18:55 854
Арсенал зацікавлений у трансфері захисника Шахтаря
Вчора 17:22 1226
Кучер та ще три гравці покинули Карпати
Вчора 15:52 1360
Світоліна - Бултер: відеоогляд матчу
Вчора 15:51 866
Козлова покинула Australian Open
Вчора 14:47 646
Блоги
Мілевський і Алієв влаштували "розборки" в центрі Києва
Мілевський і Алієв влаштували "розборки" в центрі Києва Valeriy Ruchka
Вчора 11:44 4597 3
Світоліна зробила селфі з прапором України після переможного матчу на Australian Open
Світоліна зробила селфі з прапором України після переможного матчу на Australian Open Valeriy Ruchka
Вчора 11:26 1724
Еквадорський фанат попався на зраді під час матчу
Еквадорський фанат попався на зраді під час матчу Valeriy Ruchka
Вчора 11:14 1145
Підтримай збірну України на Євро-2020! Автобусний фан-тур в Бухарест на два матчі, виїзд з Одеси
Підтримай збірну України на Євро-2020! Автобусний фан-тур в Бухарест на два матчі, виїзд з Одеси Андрій Твердохліб
Вчора 08:03 821
Пенсія сестер Семеренко - відміняється. Біатлонні підсумки етапу в Рупольдингу
Пенсія сестер Семеренко - відміняється. Біатлонні підсумки етапу в Рупольдингу Valeriy Ruchka
20.01.2020 22:03 1067
Голкіпера видалили за два неправильно відбитих пенальті, але польовий гравець взяв третій
Голкіпера видалили за два неправильно відбитих пенальті, але польовий гравець взяв третій Valeriy Ruchka
20.01.2020 16:44 2645
Роналду пристрасно поцілував Дібалу під час святкування голу
Роналду пристрасно поцілував Дібалу під час святкування голу Valeriy Ruchka
20.01.2020 16:10 1139
Як живе Ярмоленко і скільки він заробляє - Розкішне життя
Як живе Ярмоленко і скільки він заробляє - Розкішне життя Valeriy Ruchka
19.01.2020 11:37 4777 2
Легендарна перемога Карпат у Кубку СРСР. Львівський клуб святкує день народження
Легендарна перемога Карпат у Кубку СРСР. Львівський клуб святкує день народження Андрій Твердохліб
18.01.2020 21:03 1598
Олександра Усика зупинила поліція. Причина серйозна
Олександра Усика зупинила поліція. Причина серйозна Андрій Твердохліб
18.01.2020 20:55 3503
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:55 Теніс Соболенко несподівано покинула Australian Open 13
11:45 Хокей Айлендерс обіграли Рейнджерс, Бостон сильніший за Вегас. Результати матчів НХЛ 87
11:33 Футбол Блохін: Інтереси збірної України перетинаються із двома клубами 148
11:32 Пряма трансляція Кубок світу. Онлайн-трансляція чоловічої Індивідульної гонки у Поклюці. LIVE 83
11:18 Теніс Тренер Ястремської різко відповів на звинувачення Возняцкі 170
10:58 Теніс Козлова вилетіла із парного турніру на Australian Open 151
10:48 Пряма трансляція Світоліна - Девіс: онлайн-трансляція матчу 2 кола Australian Open. LIVE 1152
10:48 Теніс Возняцкі звинуватила Ястремську у фальшивому медичному тайм-ауті 878
10:31 Футбол Беленюк назвав переваги легалізації грального бізнесу для спорту 257
10:26 Блог Усі дії Зінченка у грі проти Шеффілд Юнайтед 548
10:17 Футбол Лемпард: У Челсі має бути ще 10 очок в таблиці 253
09:53 Футбол Челсі - Арсенал 2:2. Огляд матчу 571
09:47 Блог Боєць ММА нокаутував суперника за 18 секунд 243
09:42 Футбол Еріксен просив Тоттенгем відпустити його в Інтер 190
09:28 Баскетбол Кліпперс обіграли Даллас у регулярному чемпіонаті НБА 135
09:15 Футбол Вернидуб розкритикував українських уболівальників 255
08:56 Футбол Абрагам травмувався після зіткнення з рекламним щитом 481
08:45 Теніс Возняцкі: Публіка допомогла мені 272
08:26 Футбол Шеффілд Юнайтед - Манчестер Сіті 0:1. Огляд матчу 781
08:12 Теніс Кіченок невдало стартувала у парі на Australian Open 168
07:00 Бокс Майкл Баффер: Була традиція - снідав разом з Кличками 1126
06:56 Теніс Світоліна зіграє з Девіс на Арені Маргарет Корт 601
06:45 Теніс Ястремська - Возняцкі: огляд матчу 272
06:13 Теніс Ястремська програла Возняцкі в двох сетах на Australian Open 898
03:45 Бокс Як Далакян до лютневого захисту титулу готується 323

Світоліна - Девіс: онлайн-трансляція матчу 2 кола Australian Open. LIVE

Сьогодні 10:48 1152 0
Світоліна - Девіс: онлайн-трансляція матчу 2 кола Australian Open. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) у другому колі Australian Open зіграє проти американки Лорен Девіс (61).

Матч відбудеться 23 січня. На арені Маргарет Корт останнім запуском вечірньої сесії.

Орієнтовний початок не раніше 10:00 за київським часом.

Дивіться онлайн матч 2 кола Australian Open Еліна Світоліна - Лорен Девіс наживо на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за 15 хвилин до початку гри.

Нагадаємо, Світоліна в першому колі АО впевнено розібралася з британкою Бултер (6:4, 7:5). Також до другого кола пробилася Даяна Ястремська, яка в стартовому поєдинку знищила словенку Юван (6:1, 6:1).

А напередодні Леся Цуренко програла першій ракетці світу Ешлі Барті та завершила свої виступи в Мельбурні.

Коментарі ()