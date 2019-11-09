Ювентус - Мілан: онлайн-трансляція 12 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У 12 турі чемпіонату Італії - Серії А туринський Ювентус зіграє проти Мілана.

Матч відбудеться 10 листопада, на Стадіоні Альянц у Турині.

Початок о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.

Також онлайн матч Ювентус - Мілан дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

Ювентус очолює турнірну таблицю Серії А, маючи в активі 29 очок. Мілан з 13 заліковими пунктами - 13.

У 11 турі Ювентус у гостях переміг Торіно (0:1), а Мілан вдома програв Лаціо (1:2).