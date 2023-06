Гашек закликав ЗМІ не боятися ставити прямі запитання спортсменам з рф і рб

Дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек вважає, що журналістам потрібно сміливіше ставити запитання спортсменам з рф і рб.

Про це сказав сам Гашек.

Таким чином чех відреагував на відмову Аріни Соболенко відповідати на прямі запитання про підтримку Лукашенка і позицію з приводу російського військового вторгнення в Україну.

To all reporters and media. Do you think it's more important after the game to ask @SabalenkaA @ovi8 and other 🇷🇺 and 🇧🇾 players about the game-winning shots and goals or their stance on Russia's war and crimes? Even the gratest game in the world is not more than human life! https://t.co/1nwItpfNyk