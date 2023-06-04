Гашек закликав ЗМІ не боятися ставити прямі запитання спортсменам з рф і рб

Джерело - Чемпіон.
Дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек вважає, що журналістам потрібно сміливіше ставити запитання спортсменам з рф і рб.
Про це сказав сам Гашек.
Таким чином чех відреагував на відмову Аріни Соболенко відповідати на прямі запитання про підтримку Лукашенка і позицію з приводу російського військового вторгнення в Україну.
"Нарешті. Якщо для журналістів життя важливіше за будь-яку гру, то такі запитання треба ставити Соболенко, Овечкіну і всім російським і білоруським спортсменам після кожного матчу.
Давайте перестанемо боятися НХЛ, WTA, ATP, вони намагаються вас залякати", - написав Гашек у твіттері.
To all reporters and media. Do you think it's more important after the game to ask @SabalenkaA @ovi8 and other 🇷🇺 and 🇧🇾 players about the game-winning shots and goals or their stance on Russia's war and crimes? Even the gratest game in the world is not more than human life! https://t.co/1nwItpfNyk— Dominik Hasek (@hasek_dominik) June 1, 2023