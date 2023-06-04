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Гашек закликав ЗМІ не боятися ставити прямі запитання спортсменам з рф і рб

Домінік впевнений, що це потрібно робити після кожного матчу
Сьогодні 16:40 383 0
Гашек закликав ЗМІ не боятися ставити прямі запитання спортсменам з рф і рб
Фото Getty Images
#Домінік Гашек

Джерело - Чемпіон.

Дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек вважає, що журналістам потрібно сміливіше ставити запитання спортсменам з рф і рб.

Про це сказав сам Гашек.

Таким чином чех відреагував на відмову Аріни Соболенко відповідати на прямі запитання про підтримку Лукашенка і позицію з приводу російського військового вторгнення в Україну.

"Нарешті. Якщо для журналістів життя важливіше за будь-яку гру, то такі запитання треба ставити Соболенко, Овечкіну і всім російським і білоруським спортсменам після кожного матчу.

Давайте перестанемо боятися НХЛ, WTA, ATP, вони намагаються вас залякати", - написав Гашек у твіттері.

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